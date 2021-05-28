В России за сутки зафиксировано 9252 новых заболевших коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в России за сутки увеличилось на 9252. Всего в стране зарегистрировано 5 044 459 случаев COVID-19, передаёт оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в России скончались 404 пациента с коронавирусом. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 составило 120 406.

При этом ещё 9385 человек выписались после выздоровления от коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 4 661 234 человек.

Накануне сообщалось о 9039 случаях инфицирования коронавирусом и 402 смертях от последствий COVID-19. Были выписаны 9759 пациентов.

Ранее стало известно, что в России первым компонентом вакцин от COVID-19 привили почти 17 млн человек. В Роспотребнадзоре уточнили, что число полностью привитых от коронавируса в России превысило 10 млн.

В центре им. Гамалеи оценили долю полностью привившихся от коронавируса в России в около 10%.

Ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Любовь Козловская в беседе с газетой «Известия» дала прогноз по пандемии COVID-19.