В центре им. Гамалеи оценили долю привившихся от коронавируса в России в 10% населения

Порядка 10% жителей России прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

«На сегодняшний день мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан», — приводит его слова ТАСС.

Об этом он сказал на IX международном конгрессе «Оргздрав 2021. Эффективное управление в здравоохранении».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что к настоящему моменту в стране первым компонентом вакцин от COVID-19 привили почти 17 млн человек.

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук, вирусолог Александр Семёнов в беседе с kp.ru оценил вероятность заболеть COVID-19 после вакцинации.