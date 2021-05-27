В центре им. Гамалеи оценили долю привившихся от коронавируса в России в 10% населения

Короткая ссылка
Порядка 10% жителей России прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин.
В центре им. Гамалеи оценили долю привившихся от коронавируса в России в 10% населения
  • © Natalia KOLESNIKOVA / AFP

«На сегодняшний день мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан», — приводит его слова ТАСС.

Об этом он сказал на IX международном конгрессе «Оргздрав 2021. Эффективное управление в здравоохранении».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что к настоящему моменту в стране первым компонентом вакцин от COVID-19 привили почти 17 млн человек.

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук, вирусолог Александр Семёнов в беседе с kp.ru оценил вероятность заболеть COVID-19 после вакцинации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить