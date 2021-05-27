В центре им. Гамалеи оценили долю привившихся от коронавируса в России в 10% населения
- © Natalia KOLESNIKOVA / AFP
«На сегодняшний день мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан», — приводит его слова ТАСС.
Об этом он сказал на IX международном конгрессе «Оргздрав 2021. Эффективное управление в здравоохранении».
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что к настоящему моменту в стране первым компонентом вакцин от COVID-19 привили почти 17 млн человек.
Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук, вирусолог Александр Семёнов в беседе с kp.ru оценил вероятность заболеть COVID-19 после вакцинации.