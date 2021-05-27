В России первым компонентом вакцин от COVID-19 привили почти 17 млн человек

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что к настоящему моменту в стране первым компонентом вакцин от COVID-19 привили почти 17 млн человек.

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Как сообщает РИА Новости, так он ответил на соответствующий вопрос журналистов. «Почти 17 млн», — сказал Мурашко, уточнив, что речь идёт о числе привитых первым компонентом вакцин. Ранее руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук, вирусолог Александр Семёнов в беседе с kp.ru оценил вероятность заболеть COVID-19 после вакцинации.