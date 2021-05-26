Вирусолог оценил вероятность заболеть COVID-19 после вакцинации

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук, вирусолог Александр Семёнов оценил вероятность заболеть COVID-19 после вакцинации.

В беседе с kp.ru он заявил, что заболеть можно, и такие случаи описаны.

«Они крайне редки. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко, не имеют осложнений», — сказал эксперт.

Он также отметил, что привитые должны продолжать носить маски, поскольку нужно думать не только о себе, но и об окружающих.

«Потому что, если, например, вы поцеловались с человеком, заражённым коронавирусом, то какое-то время вы будете выделять в окружающую среду возбудитель ковида. Да, вы сами, скорее всего, не заболеете, а вот окружающих заразить можете», — пояснил Семёнов.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU рассказал, как часто могут возникать эпидемии.