За сутки в России выявили 9039 случаев инфицирования коронавирусом

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За сутки в России выявили 9039 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 5 035 207 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

Также указывается, что за сутки умерли 402 человека с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов за всё время — 120 002.

Вместе с этим за 24 часа в России после коронавируса выздоровели 9759 человек. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 651 849 пациентов. 

Накануне в России COVID-19 обнаружили у 8373 человек, 406 заболевших умерли, 9135 пациентов выписали.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах остаётся напряжённой.

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