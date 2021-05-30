Володин оценил заявления Европарламента в адрес России

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в своём Telegram-канале прокомментировал заявления Европарламента и главы ЕП Дэвида Сассоли в адрес России.
Володин оценил заявления Европарламента в адрес России
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Европарламент и его глава Дэвид Сассоли предприняли попытку набрать политический вес, использовав как повод предстоящую встречу президентов России и США», — заявил спикер Госдумы.

Володин отметил, что по сути ЕП навязывает американскому лидеру Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению председателя Госдумы, ЕП хочет таким образом оказать давление.

«Создать для встречи негативный фон — с расчётом самим набрать политические очки, потоптавшись на темах, которые могут стать предметом обсуждения двух президентов», — считает Володин.

Ранее председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли заявил о необходимости ужесточения Евросоюзом антироссийских санкций. 

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал это заявление.

Также сообщалось, что Европейский союз направил США проект совместного заявления для саммита, который запланирован на 15 июня, где предлагается дать ответ на «враждебные действия» России.

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