Володин оценил заявления Европарламента в адрес России
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«Европарламент и его глава Дэвид Сассоли предприняли попытку набрать политический вес, использовав как повод предстоящую встречу президентов России и США», — заявил спикер Госдумы.
Володин отметил, что по сути ЕП навязывает американскому лидеру Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.
По мнению председателя Госдумы, ЕП хочет таким образом оказать давление.
«Создать для встречи негативный фон — с расчётом самим набрать политические очки, потоптавшись на темах, которые могут стать предметом обсуждения двух президентов», — считает Володин.
Ранее председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли заявил о необходимости ужесточения Евросоюзом антироссийских санкций.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал это заявление.
Также сообщалось, что Европейский союз направил США проект совместного заявления для саммита, который запланирован на 15 июня, где предлагается дать ответ на «враждебные действия» России.