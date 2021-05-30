Bloomberg: ЕС предложил США ответить на «враждебные действия» России

Европейский союз направил США проект совместного заявления для саммита, который запланирован на 15 июня, в котором предлагается дать решительный ответ на «враждебные действия» России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

«Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и мы решительно ответим на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий», — цитирует агентство документ.

Как сообщает Bloomberg, США и Евросоюз выступят против «репрессий России в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ».

Также стороны могут заявить о совместном противостоянии Китаю.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Словении Анже Логаром заявил о готовности России к нормализации отношений с ЕС.