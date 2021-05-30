В Госдуме оценили призыв главы Европарламента ужесточить антироссийские санкции

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT оценил заявление главы Европарламента Дэвида Сассоли о том, что Европейский союз должен ужесточить свои санкции в отношении России.
В Госдуме оценили призыв главы Европарламента ужесточить антироссийские санкции
  • РИА Новости

«Это устаревший подход. Россия давно находится под санкциями, при этом являясь большим и самодостаточным государством, и вполне может проводить собственную политику в интересах собственного народа. Санкции работают только против малых государств, которые во многом зависят от своих иностранных партнёров», — сказал Морозов.

Депутат отметил, что Россия «хотела бы выстраивать дружественные отношения со всеми европейскими государствами».

«Тем более что мы сами являемся частью Европы. Поэтому путь конфронтации нам совершенно не симпатичен. Но если недружественная политика в отношении нашего государства будет продолжаться, то нам придётся отвечать тем же. А это не в интересах ни нашего народа, ни европейского», — заключил он.

Ранее председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли заявил о необходимости ужесточения Евросоюзом антироссийских санкций. 

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