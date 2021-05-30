Глава Европарламента призвал ужесточить антироссийские санкции

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Европейский союз должен ужесточить свои санкции против России, заявил председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли.

«Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом», — цитирует РИА Новости слова Сассоли в интервью изданиям медиагруппы Funke.

По его словам, отношения России и ЕС являются «очень напряжёнными».

Он упомянул ситуацию с Алексеем Навальным и конфликт на юго-востоке Украины.

Ранее сообщалось, что Европейский союз направил США проект совместного заявления для саммита, который запланирован на 15 июня, где предлагается дать ответ на «враждебные действия» России.

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