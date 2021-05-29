Россиянам напомнили о предстоящих выходных в июне

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Адвокат Владимир Постанюк в беседе с «Российской газетой» напомнил, что в июне россиян ожидает три выходных дня подряд.

«12 июня является общероссийским праздником — в этот день отмечается День России, который относится к нерабочим праздничным дням», — сообщил Постанюк.

Он добавил, что в 2021 году 12 июня выпадает на субботу, поэтому для работающих граждан имеются «некоторые нюансы переноса праздника».

Согласно производственному календарю, данная дата является праздничным днём.

«Соответственно, для пятидневной рабочей недели 12 июня (суббота) — праздничный день, 13 июня (воскресенье) — выходной, 14 июня (понедельник) — выходной, перенесённый с субботы», — пояснил адвокат.

Отмечается, что для шестидневной рабочей недели переноса нет, поскольку День России выпадает на рабочий день. С 14 июня начинается стандартная рабочая неделя.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин рассказал, как войти в рабочий ритм после майских праздников.

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