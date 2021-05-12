Психолог дал совет, как восстановить работоспособность после майских праздников

Социальный психолог Алексей Рощин рассказал, как войти в рабочий ритм после майских праздников.

В беседе с «Москвой 24» эксперт сказал, что в первые дни после выходных стоит вначале закончить оставшиеся дела.

«Необходимо прежде всего попытаться поймать рабочий ритм. Не начинать сразу новые проекты или хвататься за какие-то глобальные задачи, которые перед вами стоят. Лучше сначала подчистить хвосты, посмотреть, что накопилось за это время, проверить почту, сориентироваться в обстановке. Постепенно, через неделю, можно начинать работать по новым проектам», — посоветовал Рощин.

Кроме того, психолог порекомендовал не жалеть о закончившихся праздниках, а заняться планированием летнего отдыха.

Ранее член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов в беседе с Nation News дал советы по восстановлению после длительной самоизоляции.