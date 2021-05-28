В Самарской области расследуют дело о нарушениях в пансионате для детей-инвалидов

Следственные органы СУ СК России по Самарской области возбудили уголовные дела в отношении должностных лиц и сотрудников Самарского пансионата для детей-инвалидов.

Об этом сообщает sova.info.

По официальной версии, сотрудников пансионата подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, содержанию и лечению детей. Уголовные дела возбудили по ст. 293 УК («Халатность») и 117 УК («Истязание»).

В настоящее время проводятся следственные действия. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела о предоставлении непригодных квартир сиротам в Целинском районе Ростовской области.