В Самарской области расследуют дело о нарушениях в пансионате для детей-инвалидов
- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info.
По официальной версии, сотрудников пансионата подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, содержанию и лечению детей. Уголовные дела возбудили по ст. 293 УК («Халатность») и 117 УК («Истязание»).
В настоящее время проводятся следственные действия. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела о предоставлении непригодных квартир сиротам в Целинском районе Ростовской области.