Бастрыкин взял под контроль дело о непригодных квартирах для сирот в Ростовской области
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на СК России.
По данным следствия, в 2016 году районные власти приобрели 39 квартир в трёхэтажном многоквартирном доме в посёлке Целина для передачи детям-сиротам по договору найма. Акты приёма-передачи были подписаны, и дом ввели в эксплуатацию без экспертизы жилых помещений.
В результате проверки выяснилось, что в квартирах образовались трещины, плесень в стенах и провалы в полах.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии прокомментировали ход работы по предоставлению жилья детям-сиротам.