Бастрыкин взял под контроль дело о непригодных квартирах для сирот в Ростовской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела о предоставлении непригодных квартир сиротам в Целинском районе Ростовской области.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на СК России.

По данным следствия, в 2016 году районные власти приобрели 39 квартир в трёхэтажном многоквартирном доме в посёлке Целина для передачи детям-сиротам по договору найма. Акты приёма-передачи были подписаны, и дом ввели в эксплуатацию без экспертизы жилых помещений.

В результате проверки выяснилось, что в квартирах образовались трещины, плесень в стенах и провалы в полах.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии прокомментировали ход работы по предоставлению жилья детям-сиротам.