В Удмуртии рассказали о работе по предоставлению жилья детям-сиротам
- globallookpress.com
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
«В текущем году на приобретение жилья для детей-сирот выделено 320 млн рублей, в том числе 148 млн рублей — это средства федерального бюджета. Работа по закупкам уже идёт, приобретено 48 жилых помещений», — заявил министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Дмитрий Сурнин.
Он также отметил, что рынок вторичного жилья сокращается, поэтому муниципалитетам необходимо рассматривать вариант строительства многоквартирных объектов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о поддержке детей-сирот в 2021 году.