В Удмуртии рассказали о работе по предоставлению жилья детям-сиротам

В Удмуртии прокомментировали ход работы по предоставлению жилья детям-сиротам.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«В текущем году на приобретение жилья для детей-сирот выделено 320 млн рублей, в том числе 148 млн рублей — это средства федерального бюджета. Работа по закупкам уже идёт, приобретено 48 жилых помещений», — заявил министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Дмитрий Сурнин.

Он также отметил, что рынок вторичного жилья сокращается, поэтому муниципалитетам необходимо рассматривать вариант строительства многоквартирных объектов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о поддержке детей-сирот в 2021 году.