В Подмосковье рассказали о поддержке детей-сирот в 2021 году
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.
Найти для детей новые семьи помогли органы опеки и попечительства областного Министерства образования.
«В регионе активно работают школы приёмных родителей. Обучение в них прошли 325 человек с начала года», — рассказала министр.
Также она отметила, что в этих школах психологи, врачи и юристы помогают парам подготовиться к родительству.
На данный момент в регионе насчитывается более 23 тыс. сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ранее в Карачаево-Черкесии рассказали о поддержке детей-сирот.