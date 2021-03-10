В Подмосковье рассказали о поддержке детей-сирот в 2021 году

В Московской области рассказали о поддержке детей-сирот в 2021 году.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.

Найти для детей новые семьи помогли органы опеки и попечительства областного Министерства образования.

«В регионе активно работают школы приёмных родителей. Обучение в них прошли 325 человек с начала года», — рассказала министр.

Также она отметила, что в этих школах психологи, врачи и юристы помогают парам подготовиться к родительству.

На данный момент в регионе насчитывается более 23 тыс. сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее в Карачаево-Черкесии рассказали о поддержке детей-сирот.