В Ростовской области проводят проверку по факту нарушений при выдаче квартир сиротам

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В Ростовской области следователи начали проверку по факту нарушений при выдаче квартир сиротам.
В Ростовской области проводят проверку по факту нарушений при выдаче квартир сиротам
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Доследственная проверка была начата после появившейся информации, что в посёлке Целина сироты получили квартиры с провалившимися полами. Также в жилых помещениях были обнаружены трещины на стенах, плесень и сырость.

Следователи изучат все обстоятельства случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение.

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