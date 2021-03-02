В Ростовской области проводят проверку по факту нарушений при выдаче квартир сиротам
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
Доследственная проверка была начата после появившейся информации, что в посёлке Целина сироты получили квартиры с провалившимися полами. Также в жилых помещениях были обнаружены трещины на стенах, плесень и сырость.
Следователи изучат все обстоятельства случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение.
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