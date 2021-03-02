В Ростовской области проводят проверку по факту нарушений при выдаче квартир сиротам

В Ростовской области следователи начали проверку по факту нарушений при выдаче квартир сиротам.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Доследственная проверка была начата после появившейся информации, что в посёлке Целина сироты получили квартиры с провалившимися полами. Также в жилых помещениях были обнаружены трещины на стенах, плесень и сырость.

Следователи изучат все обстоятельства случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане рассказали о реализации программ по капремонту и строительству.