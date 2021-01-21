В Татарстане рассказали о реализации программ по капремонту и строительству
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Увеличение к 2030 году объёма жилищного строительства на 3,5 млн кв. м глава республики назвал амбициозной задачей.
В 2020 году объём выполненных строительных работ в Татарстане составил 370 млрд рублей. За год было введено 2,68 млн кв. м жилья.
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.