В Татарстане рассказали о реализации программ по капремонту и строительству

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В 2021 году на 44 программы по капремонту и строительству в Татарстане будет выделено 50 млрд рублей, заявил президент республики Рустам Минниханов на коллегии Минстроя региона.
В Татарстане рассказали о реализации программ по капремонту и строительству
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Увеличение к 2030 году объёма жилищного строительства на 3,5 млн кв. м глава республики назвал амбициозной задачей.

В 2020 году объём выполненных строительных работ в Татарстане составил 370 млрд рублей. За год было введено 2,68 млн кв. м жилья.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.

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