Ростехнадзор назвал причины аварии на трубопроводе на Оби в ХМАО

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Авария на подводном трубопроводе на реке Оби в районе Нижневартовска в ХМАО произошла в марте из-за разгерметизации в месте производственного дефекта, допущенного при строительстве, а также организационных нарушений, сообщили в Ростехнадзоре.
Ростехнадзор назвал причины аварии на трубопроводе на Оби в ХМАО
  • РИА Новости

«В соответствии с выводами комиссии, авария с выходом широкой фракции лёгких углеводородов и её последующим возгоранием произошла вследствие разгерметизации продуктопровода в месте производственного дефекта околошовной зоны кольцевого сварного шва, образованного на этапе строительства продуктопровода», — приводит сообщение ТАСС.

Комиссия также выяснила, что из-за организационных нарушений не был обеспечен контроль технического состояния подводной части продуктопровода с применением достаточных методов диагностирования в ходе эксплуатации.

6 марта в акватории Оби из-за аварии на подводном трубопроводе произошло возгорание.

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