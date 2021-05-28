Ростехнадзор назвал причины аварии на трубопроводе на Оби в ХМАО

Авария на подводном трубопроводе на реке Оби в районе Нижневартовска в ХМАО произошла в марте из-за разгерметизации в месте производственного дефекта, допущенного при строительстве, а также организационных нарушений, сообщили в Ростехнадзоре.

«В соответствии с выводами комиссии, авария с выходом широкой фракции лёгких углеводородов и её последующим возгоранием произошла вследствие разгерметизации продуктопровода в месте производственного дефекта околошовной зоны кольцевого сварного шва, образованного на этапе строительства продуктопровода», — приводит сообщение ТАСС.

Комиссия также выяснила, что из-за организационных нарушений не был обеспечен контроль технического состояния подводной части продуктопровода с применением достаточных методов диагностирования в ходе эксплуатации.

6 марта в акватории Оби из-за аварии на подводном трубопроводе произошло возгорание.