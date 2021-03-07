В Югре назвали возможную причину пожара на месте разлива углеводородов

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Предварительной причиной пожара на подводном трубопроводе на реке Оби в районе Нижневартовска ХМАО могла стать искра рыбацкого снегохода «Буран», рассказали в администрации города Сургута.
В Югре назвали возможную причину пожара на месте разлива углеводородов
  • РИА Новости

«По предварительной версии, возгорание произошло от искры снегохода «Буран», на котором передвигались рыбаки», — приводит ТАСС сообщение.

В результате произошедшего пострадал 60-летний мужчина.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что нарушений качества воды в реке Оби, где ранее произошёл разлив углеводородов, не обнаружено.

Гендиректор АО «Сибуртюменьгаз» Александр Тепляков заявил, что риски повторного возгорания углеводородов на трубопроводе в акватории реки Оби в ХМАО отсутствуют.

6 марта в Росприроднадзоре рассказали о возгорании в акватории Оби, которое произошло из-за аварии на подводном нефтепроводе.

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