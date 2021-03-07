В реке Обь не выявили нарушений после ЧП на месте разлива углеводородов
- РИА Новости
«Администрация Мегиона провела проверку воды на органолептические показатели. Нарушений не установлено», — написала Комарова в Instagram.
Она добавила, что специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды для лабораторных исследований и технических измерений.
Губернатор Югры также предупредила жителей прилегающих к месту аварии территорий о необходимости соблюдения мер безопасности.
Ранее гендиректор АО «СибурТюменьГаз» Александр Тепляков заявил, что риски повторного возгорания углеводородов на трубопроводе в акватории реки Оби в ХМАО отсутствуют.
6 марта в Росприроднадзоре рассказали о возгорании в акватории Оби, которое произошло из-за аварии на подводном нефтепроводе.