В реке Обь не выявили нарушений после ЧП на месте разлива углеводородов

Администрация города Мегиона в Югре не выявила нарушений качества воды в реке Обь, где ранее произошёл разлив углеводородов на подводном трубопроводе с последующим возгоранием. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова.

«Администрация Мегиона провела проверку воды на органолептические показатели. Нарушений не установлено», — написала Комарова в Instagram.

Она добавила, что специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды для лабораторных исследований и технических измерений.

Губернатор Югры также предупредила жителей прилегающих к месту аварии территорий о необходимости соблюдения мер безопасности.

Ранее гендиректор АО «СибурТюменьГаз» Александр Тепляков заявил, что риски повторного возгорания углеводородов на трубопроводе в акватории реки Оби в ХМАО отсутствуют.

6 марта в Росприроднадзоре рассказали о возгорании в акватории Оби, которое произошло из-за аварии на подводном нефтепроводе.