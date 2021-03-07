В реке Обь не выявили нарушений после ЧП на месте разлива углеводородов

Короткая ссылка
Администрация города Мегиона в Югре не выявила нарушений качества воды в реке Обь, где ранее произошёл разлив углеводородов на подводном трубопроводе с последующим возгоранием. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова.
В реке Обь не выявили нарушений после ЧП на месте разлива углеводородов
  • РИА Новости

«Администрация Мегиона провела проверку воды на органолептические показатели. Нарушений не установлено», — написала Комарова в Instagram.

Она добавила, что специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды для лабораторных исследований и технических измерений.

Губернатор Югры также предупредила жителей прилегающих к месту аварии территорий о необходимости соблюдения мер безопасности.

Ранее гендиректор АО «СибурТюменьГаз» Александр Тепляков заявил, что риски повторного возгорания углеводородов на трубопроводе в акватории реки Оби в ХМАО отсутствуют.

6 марта в Росприроднадзоре рассказали о возгорании в акватории Оби, которое произошло из-за аварии на подводном нефтепроводе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить