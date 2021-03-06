В Росприроднадзоре рассказали о пожаре в акватории реки Обь
- © РИА Новости / Игорь Онучин
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу Росприроднадзора Светлану Радионову.
«6 марта недалеко от Нижневартовска обнаружен пожар в акватории реки Обь. Предположительно произошла авария на подводном трубопроводе», — заявила она.
По её словам, Росприроднадзор следит за ситуацией.
В ближайшее время на место ЧП прибудут инспекторы Росприроднадзора.
В ноябре стало известно о пожаре на магистральном нефтепроводе на Еты-Пуровском месторождении.