В Росприроднадзоре рассказали о пожаре в акватории реки Обь

Пожар возник в акватории реки Обь под Нижневартовском в ХМАО. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварии на подводном нефтепроводе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу Росприроднадзора Светлану Радионову.

«6 марта недалеко от Нижневартовска обнаружен пожар в акватории реки Обь. Предположительно произошла авария на подводном трубопроводе», — заявила она.

По её словам, Росприроднадзор следит за ситуацией.

В ближайшее время на место ЧП прибудут инспекторы Росприроднадзора.

В ноябре стало известно о пожаре на магистральном нефтепроводе на Еты-Пуровском месторождении.