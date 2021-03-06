В Росприроднадзоре рассказали о пожаре в акватории реки Обь

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Пожар возник в акватории реки Обь под Нижневартовском в ХМАО. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварии на подводном нефтепроводе.
В Росприроднадзоре рассказали о пожаре в акватории реки Обь
  • © РИА Новости / Игорь Онучин

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу Росприроднадзора Светлану Радионову.

«6 марта недалеко от Нижневартовска обнаружен пожар в акватории реки Обь. Предположительно произошла авария на подводном трубопроводе», — заявила она.

По её словам, Росприроднадзор следит за ситуацией.

В ближайшее время на место ЧП прибудут инспекторы Росприроднадзора.

В ноябре стало известно о пожаре на магистральном нефтепроводе на Еты-Пуровском месторождении.

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