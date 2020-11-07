В ЯНАО произошёл пожар на магистральном нефтепроводе
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на справку-доклад ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
«Произошёл порыв магистрального нефтепровода с возгоранием «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» («дочка» ПАО «Газпром нефть»)», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, проводится остановка скважин.
Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе произошёл пожар на Ем-Ёговском месторождении, в результате которого один человек погиб и трое пострадали.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.