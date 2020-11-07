В ЯНАО произошёл пожар на магистральном нефтепроводе

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В Ямало-Ненецком автономном округе произошёл пожар на магистральном нефтепроводе на Еты-Пуровском месторождении. По предварительным данным, никто не пострадал.
В ЯНАО произошёл пожар на магистральном нефтепроводе
  • © РИА Новости / Николай Хижняк

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на справку-доклад ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

«Произошёл порыв магистрального нефтепровода с возгоранием «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» («дочка» ПАО «Газпром нефть»)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, проводится остановка скважин.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе произошёл пожар на Ем-Ёговском месторождении, в результате которого один человек погиб и трое пострадали. 

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

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