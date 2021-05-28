Вирусолог дал советы по вакцинации от COVID-19

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал советы по вакцинации от COVID-19.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что важным показателем являются антитела.

«Мы не можем утверждать, что минимальное количество обладает защитным действием, потому что это не соответствует канонам инфекционных болезней. Есть предположения, что минимальное количество антител уже имеет преимущество по сравнению с ситуацией, когда их совсем нет», — сказал Викулов.

По его словам, на данный момент рекомендации таковы, что если антител немного или они выработались в недостаточном количестве, тогда показана по меньшей мере однократная иммунизация.

Как отметил эксперт, минимальный срок для введения препарата переболевшим COVID-19 — полгода.

«Это индивидуально решается. Ориентировочно — это шесть месяцев, но это может быть как меньше, так и больше. Нужна как минимум консультация врача-специалиста, который уполномочен давать такие рекомендации», — пояснил Викулов.

Он добавил, что нужна и сдача крови на количественный титр антител.

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