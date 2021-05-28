В Петербурге выполнили более 25 тысяч тестов на COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге выполнили 25 190 тестов на COVID-19 за сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Единая региональная информационно-справочная служба обработала 12 317 вызовов, связанных с темой пандемии.

27 мая стало известно, что в город поступила третья зарегистрированная в России вакцина от коронавируса «КовиВак», ей привились более 130 человек.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за последние 24 часа в России выявили 9252 случая коронавируса.