В Петербурге оценили ход прививочной кампании от коронавируса

В Санкт-Петербург поступила третья зарегистрированная в России вакцина от коронавируса «КовиВак», ей привились более 130 человек.

Об этом сообщает kp.ru.

«Всё ещё лидирует в Петербурге по количеству вакцинированных «Спутник V». Препаратом привились 648 776 человек, из них прошли полный цикл вакцинации 550 593», — рассказали в комитете по здравоохранению города.

Препаратом «ЭпиВакКорона» привиты 17 036 человек, из них 9383 прошли полный курс вакцинации.

За весь период в Петербурге вакцинированы 665 943 человека. Из них 559 976 завершили цикл вакцинации.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.