В Татарстане выявили 32 случая COVID-19 за сутки

За сутки в Татарстане зарегистрировали 32 случая коронавируса.

Об этом заявила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина, передаёт «Реальное время».

Общее число заболевших достигло 21 392. Показатель на 100 тыс. населения составляет 548.

Выздоровели 18 344 жителя, в том числе 41 — за минувшие 24 часа, добавил замминистра здравоохранения Татарстана, начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Также стало известно, что в Московской области выявили 746 случаев COVID-19 за сутки, сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 268 959 жителей. Выписан 220 431 человек, в том числе 633 — за минувшие 24 часа.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Любовь Козловская дала прогноз по пандемии COVID-19.