В Татарстане выявили 32 случая COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом заявила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина, передаёт «Реальное время».
Общее число заболевших достигло 21 392. Показатель на 100 тыс. населения составляет 548.
Выздоровели 18 344 жителя, в том числе 41 — за минувшие 24 часа, добавил замминистра здравоохранения Татарстана, начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
Также стало известно, что в Московской области выявили 746 случаев COVID-19 за сутки, сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе заболели 268 959 жителей. Выписан 220 431 человек, в том числе 633 — за минувшие 24 часа.
Ранее ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Любовь Козловская дала прогноз по пандемии COVID-19.