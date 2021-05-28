В Татарстане выявили 32 случая COVID-19 за сутки

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За сутки в Татарстане зарегистрировали 32 случая коронавируса.
В Татарстане выявили 32 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом заявила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина, передаёт «Реальное время».

Общее число заболевших достигло 21 392. Показатель на 100 тыс. населения составляет 548.

Выздоровели 18 344 жителя, в том числе 41 — за минувшие 24 часа, добавил замминистра здравоохранения Татарстана, начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Также стало известно, что в Московской области выявили 746 случаев COVID-19 за сутки, сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 268 959 жителей. Выписан 220 431 человек, в том числе 633 — за минувшие 24 часа.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Любовь Козловская дала прогноз по пандемии COVID-19.

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