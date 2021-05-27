Учёный дала прогноз по пандемии COVID-19

Ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Любовь Козловская дала прогноз по пандемии COVID-19.

«Я считаю, что коронавирус станет сезонным», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, такая сезонность всегда наблюдается именно в странах с умеренным климатом.

«И я не знаю, почему сезонные инфекции — дело загадочное. Например, до сих пор учёные не могут доходчиво объяснить, почему нет гриппа летом. Ведь, по идее, он воздушно-капельный и ему всё равно, холодно или тепло», — отметила Козловская.

Как добавила эксперт, вирус будет продолжать циркулировать и нужно научиться с этим жить.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU рассказал, как часто могут возникать эпидемии.