В ОНК рассказали об условиях содержания экс-полковник Захарченко в СИЗО «Лефортово»

Обвиняемый в получении взятки на сумму 1,5 млрд рублей экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, содержащийся в СИЗО «Лефортово», утверждает, что ему не позволяют звонить родственникам чаще одного раза в месяц. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«У меня пачка разрешений суда на телефонные звонки, но в СИЗО дают позвонить не чаще одного раза в месяц», — привёл слова бывшего полицейского один из членов комиссии, посетивший изолятор.

По словам Захарченко, в помещение для телефонных звонков из камер выводят одного-двух арестованных в день, а иногда и никого.

«При получении жалоб заключённых на редкие телефонные звонки представители администрации обычно ссылаются на большую очередь», — отметил собеседник RT.

Захарченко, по словам правозащитника, также сообщил о сложившейся ситуации ситуации надзирающему за изолятором прокурору.

Действующее законодательство предусматривает возможность телефонных звонков содержащихся в СИЗО граждан с разрешения следователя или суда, пояснили в ОНК.

Осенью 2019 года Мосгорсуд снизил до 12,5 года 13-летний срок, назначенный Дмитрию Захарченко по его первому делу о взятках.

В феврале 2020 года СК предъявил новое обвинение Захарченко по двум эпизодам получения взятки на общую сумму более 1,5 млрд рублей.

В настоящее время это дело рассматривается Пресненским судом Москвы.