Экс-полковник Захарченко не признал вину по новому делу

Бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко не признал вину по новому делу о получении взятки в размере 1,4 млрд рублей в ходе слушания в Пресненском суде Москвы, передаёт ТАСС.

«Мне обвинение непонятно, какие конкретно действия я совершил, в обвинении не указано. Отсутствует предмет взятки», — заявил Захарченко.

В феврале 2020 года Следственный комитет России предъявил Захарченко новое обвинение по двум эпизодам получения взятки.

В июне 2019 года суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии и к штрафу в размере 117 млн рублей по делу о взятках. Его также лишили звания. По одному из обвинений Захарченко был оправдан.

Позднее Мосгорсуд снизил до 12,5 года 13-летний срок, назначенный Захарченко.