В Совфеде оценили инициативу о снижении ставки НДФЛ для работающих студентов

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Ксения Калинкина
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT оценил предложение депутата Ивана Сухарева о введении льготной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих студентов средних специальных или высших учебных заведений.
В Совфеде оценили инициативу о снижении ставки НДФЛ для работающих студентов
  • АГН «Москва»
  • © Гришкин Денис

Так, сенатор напомнил, что в советское время студенчеству была предоставлена льгота по уплате подоходного налога.

В частности, этой льготой пользовались те учащиеся, которые в составе строительных отрядов ездили, например, на стройки.

«Она (льгота. — RT) была широко распространена. За счёт этого ребята могли получать достаточно серьёзную заработную плату за летний период. Те решения, на мой взгляд, были проявлением дополнительной заботы о студентах, которые откликнулись на призыв государства провести своё каникулярное время на стройках — причём, важнейших стройках», — уточнил Рязанский.

Комментируя инициативу Сухарева, сенатор выразил мнение, что в ней «есть разумность».

«Я бы поддержал эту инициативу, мне кажется, в этом есть разумность. Ну и более раннее привлечение граждан к трудовой деятельности, их вхождение в профессию полезно для ребят и для страны», — заключил Рязанский.

Ранее депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил ввести льготную налоговую ставку НДФЛ для работающих студентов.

С соответствующей инициативой парламентарий обратился к главе Министерства науки и высшего образования России Валерию Фалькову.

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