В Совфеде оценили идею создания новой категории льготников

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT оценил идею введения льготных начислений земельного налога для семей, усыновивших или взявших под опеку ребёнка.
В Совфеде оценили идею создания новой категории льготников
  • РИА Новости

«Честно говоря, нет восторга от этой идеи. Всё-таки усыновление — это некий акт глубоко личного, гуманистического характера. И в этой связи не стоит превращать его в некую «сделку»... Вот так мотивировать, мне кажется, будет неправильно. Всё-таки усыновление — это во всех смыслах другая акция, руководствуется человек совсем другими вещами», — считает сенатор.

При этом он отметил, что «в законодательстве прописаны ситуации», касающиеся поддержки многодетных семей.

«Когда речь идёт о многодетных вариантах семейного устройства, то понятно, для чего это нужно: чтобы поддержать материальное положение именно сформировавшейся многодетной семьи», — заключил Рязанский.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ввести льготное начисление земельного налога для семей, усыновивших или взявших под опеку ребёнка.

Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

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