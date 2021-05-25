В России предлагают создать новую категорию льготников

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ввести льготное начисление земельного налога для семей, усыновивших или взявших под опеку ребёнка. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В России предлагают создать новую категорию льготников
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

В своём обращении законодатель отметил, что ежегодно российские семьи усыновляют или берут под опеку тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Данные семейные формы устройства детей, как отметил депутат, являются приоритетными в решении проблемы сиротства, создают условия для социализации и всестороннего развития ребёнка.

В настоящее время, по его словам, ряд категорий граждан имеют льготу (уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв. м) при начислении земельного налога. Среди них — ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР и России, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и т. д.

«В целях стимулирования и поддержки граждан, готовых к усыновлению или уже принявших в семью ребёнка из центра содействия семейному воспитанию, прошу вас оценить целесообразность внесения в данный перечень новой категории льготников, а именно физических лиц, усыновивших либо взявших под опеку ребёнка, которые смогут пользоваться льготой при уплате земельного налога до наступления совершеннолетия принятого в семью ребёнка», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что в Москве число детей-сирот, живущих в интернатах, сократилось в 3,3 раза.

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