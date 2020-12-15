В Москве число живущих в интернатах детей-сирот сократилось в 3,3 раза

В столице число детей-сирот, живущих в интернатах, сократилось в 3,3 раза. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии награждения лауреатов Московской городской премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «Крылья аиста».

Об этом сообщает «Российская газета».

В 2010 году в городе насчитывалось около 4,4 тыс. детей-сирот, в этом году — чуть больше 1,3 тыс. детей.

«За последние годы мы серьёзно изменили подход в этой работе. Первое, что нужно сделать: сделать так, чтобы дети вообще оставались в родной семье. Сделать всё возможное, чтобы сама семья прошла этот трудный период, но не потеряла детей. Несмотря на это, всё равно какое-то количество детей остаётся без родителей, большинство из них раньше находились в наших детских домах. Понятно, что детские дома Москвы — одни из лучших по оснащённости, по персоналу, по уходу за детьми. Это казалось в своё время тоже большим достижением. Но всё-таки, несмотря на это, самое лучшее — когда дети воспитываются в семье», — отметил Сергей Собянин.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге усыновили более 330 детей-сирот с начала 2020 года.