В Москве число живущих в интернатах детей-сирот сократилось в 3,3 раза
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
В 2010 году в городе насчитывалось около 4,4 тыс. детей-сирот, в этом году — чуть больше 1,3 тыс. детей.
«За последние годы мы серьёзно изменили подход в этой работе. Первое, что нужно сделать: сделать так, чтобы дети вообще оставались в родной семье. Сделать всё возможное, чтобы сама семья прошла этот трудный период, но не потеряла детей. Несмотря на это, всё равно какое-то количество детей остаётся без родителей, большинство из них раньше находились в наших детских домах. Понятно, что детские дома Москвы — одни из лучших по оснащённости, по персоналу, по уходу за детьми. Это казалось в своё время тоже большим достижением. Но всё-таки, несмотря на это, самое лучшее — когда дети воспитываются в семье», — отметил Сергей Собянин.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге усыновили более 330 детей-сирот с начала 2020 года.