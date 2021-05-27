В Петербурге внепланово проверят транспорт после ДТП с автобусом

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В Санкт-Петербурге проведут внеплановую проверку общественного транспорта после ДТП с рейсовым автобусом, который въехал в фонарный столб, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщил вице-губернатор города Максим Соколов.
В Петербурге внепланово проверят транспорт после ДТП с автобусом
  • © РИА Новости / МЧС РФ

«Отдал распоряжение провести внеплановую проверку технического состояния подвижного состава городского общественного транспорта, а также медосмотры водителей и машинистов», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что власти выплатят компенсацию пострадавшим в ДТП с автобусом в Красносельском районе Петербурга.

Утром 27 мая водитель пассажирского автобуса в Петербурге не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

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