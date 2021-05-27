В Петербурге внепланово проверят транспорт после ДТП с автобусом

В Санкт-Петербурге проведут внеплановую проверку общественного транспорта после ДТП с рейсовым автобусом, который въехал в фонарный столб, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщил вице-губернатор города Максим Соколов.

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