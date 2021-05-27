Число пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге возросло до шести

Число пострадавших в результате того, что автобус въехал в фонарный столб в Санкт-Петербурге, возросло до шести, они госпитализированы, двое из них находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в городском комитете здравоохранения.

«Всего пострадавших шесть. Из них двое госпитализированы в НИИ скорой помощи, четыре человека — в больницу №26. Двое пострадавших — тяжёлые, остальные — средней тяжести», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, на момент аварии в автобусе находились десять пассажиров.

Утром 27 мая водитель пассажирского автобуса в Петербурге не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Изначально сообщалось, что в результате ДТП пострадали водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров.