Пять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.
«По предварительным данным, сегодня около 10:00 на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадали водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров», — говорится в заявлении.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и представители других экстренных служб. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения тягача и автобуса на трассе под Норильском пострадали шесть человек.