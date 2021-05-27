Пять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Петербурге

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Пять человек пострадали в Санкт-Петербурге в результате того, что автобус въехал в фонарный столб.
Пять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

«По предварительным данным, сегодня около 10:00 на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадали водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и представители других экстренных служб. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения тягача и автобуса на трассе под Норильском пострадали шесть человек.

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