Пять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Петербурге

Пять человек пострадали в Санкт-Петербурге в результате того, что автобус въехал в фонарный столб.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

«По предварительным данным, сегодня около 10:00 на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадали водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и представители других экстренных служб. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения тягача и автобуса на трассе под Норильском пострадали шесть человек.