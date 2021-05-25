В ДТП с автобусом под Норильском пострадали шесть человек
«По предварительной информации, в 06:45 на третьем километре автодороги Норильск — Талнах тягач с тралом по причине заноса задней оси допустил столкновение с автобусом ПАЗ, двигавшемся во встречном направлении из Норильска в Талнах», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в автобусе в момент ДТП находились рабочие.
«В настоящее время за медицинской помощью обратились шесть пассажиров автобуса», — добавили в МВД.
Ранее в результате ДТП на трассе А107 в Подмосковье погибли три человека.