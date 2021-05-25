В ДТП с автобусом под Норильском пострадали шесть человек

Короткая ссылка
В результате столкновения тягача и автобуса на трассе под Норильском пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Красноярского края.

«По предварительной информации, в 06:45 на третьем километре автодороги Норильск — Талнах тягач с тралом по причине заноса задней оси допустил столкновение с автобусом ПАЗ, двигавшемся во встречном направлении из Норильска в Талнах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в автобусе в момент ДТП находились рабочие.

«В настоящее время за медицинской помощью обратились шесть пассажиров автобуса», — добавили в МВД.

Ранее в результате ДТП на трассе А107 в Подмосковье погибли три человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить