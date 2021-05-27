Пострадавшим в ДТП с автобусом в Петербурге выплатят компенсацию

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Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что городские власти выплатят компенсацию пострадавшим в ДТП с автобусом в Красносельском районе Петербурга.
Пострадавшим в ДТП с автобусом в Петербурге выплатят компенсацию
  • © РИА Новости / МЧС РФ

Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналиста.

«Конечно», — цитирует его РИА Новости.

Поляков уточнил, что при аварии два пассажира получили травмы лёгкой степени тяжести, в основном ушибы.

Отмечается, что тяжёлые травмы получил водитель автобуса, состояние кондуктора — средней степени тяжести. Также в состоянии средней тяжести находится пешеход, которого сбил автобус, когда выезжал на тротуар.

Как пишет Life.ru, момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, что водитель не справился с управлением и въехал на тротуар, при этом сбив пешехода.

27 мая в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием автобуса. Как сообщили в главке МВД, водитель не справился с управлением и наехал на фонарный столб.

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