Пострадавшим в ДТП с автобусом в Петербурге выплатят компенсацию
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Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналиста.
«Конечно», — цитирует его РИА Новости.
Поляков уточнил, что при аварии два пассажира получили травмы лёгкой степени тяжести, в основном ушибы.
Отмечается, что тяжёлые травмы получил водитель автобуса, состояние кондуктора — средней степени тяжести. Также в состоянии средней тяжести находится пешеход, которого сбил автобус, когда выезжал на тротуар.
Как пишет Life.ru, момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, что водитель не справился с управлением и въехал на тротуар, при этом сбив пешехода.
27 мая в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием автобуса. Как сообщили в главке МВД, водитель не справился с управлением и наехал на фонарный столб.