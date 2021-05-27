«Вектор» ожидает регистрацию формы «ЭпиВакКороны» в шприц-дозах в июне

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Новая форма российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в шприц-дозах может быть зарегистрирована в середине июня, считает генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.
«Вектор» ожидает регистрацию формы «ЭпиВакКороны» в шприц-дозах в июне
  • РИА Новости

Как он рассказал на конгрессе «Оргздрав-2021», данная форма вакцины уже выпускается с марта текущего года, она показала стабильность.

«Вектор» подал документы для регистрации новой формы в Минздрав.

«Я рассчитываю, что к середине июня будет внесено изменение в регистрационное удостоверение и у нас появится дополнительно новая форма возможности использования вакцины — не только в виде ампул, но и в формате шприц-доз», — цитирует Максютова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что первые результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» появятся не раньше осени.

В то же время директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что регистрация назальной вакцины от коронавирусной инфекции может произойти в 2022 году.

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