Первые итоги испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н» будут не раньше осени

Первые результаты клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» появятся не раньше осени, сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

«Трёхкратная схема вакцинации у нас реализуется в рамках вакцины «Эпиваккорона-Н»... С учётом того, что между второй и третьей вакцинацией 60 дней, в отличии от первой и второй, где всего 21 день, то первые результаты мы получим не раньше осени», — цитирует его в кулуарах просветительского марафона «Новое знание» ТАСС.

В начале апреля Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона-Н».

В это же время в медицинские учреждения страны начала поступать разработанная центром «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона».