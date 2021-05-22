Первые итоги испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н» будут не раньше осени

Короткая ссылка
Первые результаты клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» появятся не раньше осени, сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.
Первые итоги испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н» будут не раньше осени
  • РИА Новости

«Трёхкратная схема вакцинации у нас реализуется в рамках вакцины «Эпиваккорона-Н»... С учётом того, что между второй и третьей вакцинацией 60 дней, в отличии от первой и второй, где всего 21 день, то первые результаты мы получим не раньше осени», — цитирует его в кулуарах просветительского марафона «Новое знание» ТАСС.

В начале апреля Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона-Н».

В это же время в медицинские учреждения страны начала поступать разработанная центром «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить