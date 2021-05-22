Первые итоги испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н» будут не раньше осени
- РИА Новости
«Трёхкратная схема вакцинации у нас реализуется в рамках вакцины «Эпиваккорона-Н»... С учётом того, что между второй и третьей вакцинацией 60 дней, в отличии от первой и второй, где всего 21 день, то первые результаты мы получим не раньше осени», — цитирует его в кулуарах просветительского марафона «Новое знание» ТАСС.
В начале апреля Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона-Н».
В это же время в медицинские учреждения страны начала поступать разработанная центром «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона».