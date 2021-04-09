Минздрав разрешил клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований ещё одной вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона-Н».

Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава России, дата начала клинических исследований — 8 апреля, окончания — 30 сентября 2021 года.

Ранее генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что предварительные итоги пострегистрационных исследований вакцины «ЭпиВакКорона» будут в конце апреля.