Минздрав разрешил клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона-Н»
- © РИА Новости / Кирилл Брага
Об этом сообщает РИА Новости.
Как следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава России, дата начала клинических исследований — 8 апреля, окончания — 30 сентября 2021 года.
Ранее генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что предварительные итоги пострегистрационных исследований вакцины «ЭпиВакКорона» будут в конце апреля.