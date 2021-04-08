В «Векторе» высказались о пострегистрационных испытаниях «ЭпиВакКороны»

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Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что предварительные итоги пострегистрационных исследований вакцины «ЭпиВакКорона» будут в конце апреля.
В «Векторе» высказались о пострегистрационных испытаниях «ЭпиВакКороны»
  • РИА Новости

Как он отметил в интервью РИА Новости, все добровольцы, участвующие в исследовании, уже привиты: 75% — вакциной, 25% получили плацебо.

«В конце апреля по всем восьми центрам, где проводятся пострегистрационные исследования, будут подведены предварительные итоги. А до этого времени говорить о конкретных цифрах преждевременно», — сказал он.

Максютов уточнил, что исследование проводится среди 3 тыс. добровольцев. У всех уже прошло 42 дня после введения препарата.

Отмечается, что общая продолжительность наблюдения за добровольцами будет составлять 180 дней.

Ранее глава «Вектора» рассказал об особенностях ревакцинации препаратом «ЭпиВакКорона».

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