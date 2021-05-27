В Нижегородской области смягчили коронавирусные ограничения

В Нижегородской области принято решение смягчить коронавирусные ограничения.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс губернатор Глеб Никитин.

Так, изменено разрешённое число посетителей зоопарков и музеев. Больше не действует правило, согласно которому зоосады можно было посещать только по электронным билетам, купленным за три часа и более до времени посещения.

«Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от каждого из нас», — заявил Никитин.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU рассказал, как часто могут возникать эпидемии.