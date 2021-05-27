В Нижегородской области смягчили коронавирусные ограничения

Короткая ссылка
В Нижегородской области принято решение смягчить коронавирусные ограничения.
В Нижегородской области смягчили коронавирусные ограничения
  • Reuters

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс губернатор Глеб Никитин.

Так, изменено разрешённое число посетителей зоопарков и музеев. Больше не действует правило, согласно которому зоосады можно было посещать только по электронным билетам, купленным за три часа и более до времени посещения.

«Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от каждого из нас», — заявил Никитин.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU рассказал, как часто могут возникать эпидемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить