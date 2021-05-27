В Кремле оценили слова главы СК об уровне охраны в гимназии Казани

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Следственного комитета страны Александра Бастрыкина об уровне обеспечения охраны в казанской гимназии №175, где в начале мая произошла стрельба.
В Кремле оценили слова главы СК об уровне охраны в гимназии Казани
  • РИА Новости

«Что касается ответственности и так далее, то это может определить только суд, основываясь на материалах следствия, которое сейчас, насколько я понимаю, ведётся», — сказал Песков.

В то же время он добавил, что данные по исполнению поручений после стрельбы в Керченском политехническом колледже в 2018 году пока не подытожены.

«Что касается выполнения поручений, то есть контрольное управление, которое занимается этим контролем. Сейчас ещё информация не подытожена, поэтому я ничего не могу сказать», — отметил представитель Кремля.

Ранее Бастрыкин заявил, что казанская гимназия №175 не охранялась из-за отказа родителей учеников оплачивать услуги охраны.

Он также рассказал, что половина поручений по обеспечению безопасности образовательных учреждений, данных после стрельбы в колледже Керчи в 2018 году, остались неисполненными.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

17 октября 2018 года учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении, в результате чего погиб 21 человек.

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