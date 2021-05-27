Бастрыкин заявил о 50% невыполненных поручений по безопасности школ

Половина поручений по обеспечению безопасности образовательных учреждений, данных после стрельбы в Керченском политехническом колледже в 2018 году, остались неисполненными, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Сегодня вернулись к поручениям, которые были даны руководством страны и правительством. Докладываю — 50% из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнены — вот результат», — приводит его слова в ходе военно-научной конференции в Москве РИА Новости.

Бастрыкин также заявил, что Минпросвещения и Минобрнауки как профильные ведомства недостаточно активно занимаются воспитанием молодёжи.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован. Он полностью признал вину.

17 октября 2018 года сообщалось, что учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении, в результате чего погиб 21 человек.