Бастрыкин заявил о 50% невыполненных поручений по безопасности школ

Короткая ссылка
Половина поручений по обеспечению безопасности образовательных учреждений, данных после стрельбы в Керченском политехническом колледже в 2018 году, остались неисполненными, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Бастрыкин заявил о 50% невыполненных поручений по безопасности школ
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Сегодня вернулись к поручениям, которые были даны руководством страны и правительством. Докладываю — 50% из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнены — вот результат», — приводит его слова в ходе военно-научной конференции в Москве РИА Новости.

Бастрыкин также заявил, что Минпросвещения и Минобрнауки как профильные ведомства недостаточно активно занимаются воспитанием молодёжи.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован. Он полностью признал вину.

17 октября 2018 года сообщалось, что учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении, в результате чего погиб 21 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить