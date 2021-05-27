Путин отметил прогресс в системе оказания медпомощи детям с онкологией

За последние годы в России удалось добиться качественного изменения в системе оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями и болезнями крови, внедрив широкое применение передовых технологий, заявил российский президент Владимир Путин.

«За последние четыре года в целом по России объём оказания высокотехнологичной помощи детям по профилю «онкология» вырос более чем на 30%. В том числе увеличилось количество таких сложных, уникальных процедур, как трансплантация костного мозга: только в прошлом году в общей сложности было сделано 667 таких операций», — говорится в обращении Путина к участникам российского конгресса «Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике».

Глава государства подчеркнул, что российским медикам удаётся добиваться выздоровления около 80—90% детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

В апреле в Госдуму внесли законопроект о возможности использования медицинских препаратов офф-лейбл для лечения детской онкологии.