Путин отметил прогресс в системе оказания медпомощи детям с онкологией
- РИА Новости
«За последние четыре года в целом по России объём оказания высокотехнологичной помощи детям по профилю «онкология» вырос более чем на 30%. В том числе увеличилось количество таких сложных, уникальных процедур, как трансплантация костного мозга: только в прошлом году в общей сложности было сделано 667 таких операций», — говорится в обращении Путина к участникам российского конгресса «Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике».
Глава государства подчеркнул, что российским медикам удаётся добиваться выздоровления около 80—90% детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
В апреле в Госдуму внесли законопроект о возможности использования медицинских препаратов офф-лейбл для лечения детской онкологии.