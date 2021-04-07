В Госдуму внесли проект о препаратах офф-лейбл для лечения онкологии у детей

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В Государственную думу внесён законопроект о возможности использования медицинских препаратов офф-лейбл для лечения детской онкологии. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
В Госдуму внесли проект о препаратах офф-лейбл для лечения онкологии у детей
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Как передаёт РИА Новости, предлагается внести соответствующие изменения в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в России».

«Согласно законопроекту, подготовленному совместно с детскими онкологами, препараты офф-лейбл, уже включённые в клинические рекомендации или назначенные врачебной комиссией, смогут беспрепятственно использоваться в целях излечения детей», — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Также проект устраняет «неопределённость в оформлении оплаты данных препаратов через ОМС и при оказании высокотехнологичной медицинской помощи».

Препаратами офф-лейбл называются лекарства, которые применяются по показаниям, не указанным в инструкции.

Ранее Госдума одобрила проект об изменении уголовного кодекса в части ответственности врачей за утрату наркопрепаратов.

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