В фонде «Круг добра» рассказали о роли новых технологий в лечении детей с редкими болезнями

Короткая ссылка
Глава фонда помощи детям с тяжёлыми заболеваниями «Круг добра» Александр Ткаченко рассказал о роли новых технологий.
В фонде «Круг добра» рассказали о роли новых технологий в лечении детей с редкими болезнями
  • ©oprf.ru

По его словам, достижения в науке и медицине приведут к появлению лекарств, которые будут персонифицированными, настроенными для лечения определённого пациента.

«Сейчас медицина идёт по формированию нового типа лекарств, которые будут иметь таргетное действие. Они будут созданы персонифицированно под каждого конкретного пациента, поэтому эти лекарственные препараты будут очень дорогими», — цитирует эксперта Life.ru.

Ранее, как сообщал НТВ, в правлении фонда «Круг добра» рассказали о задачах организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить