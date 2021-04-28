В фонде «Круг добра» рассказали о роли новых технологий в лечении детей с редкими болезнями

Глава фонда помощи детям с тяжёлыми заболеваниями «Круг добра» Александр Ткаченко рассказал о роли новых технологий.

По его словам, достижения в науке и медицине приведут к появлению лекарств, которые будут персонифицированными, настроенными для лечения определённого пациента.

«Сейчас медицина идёт по формированию нового типа лекарств, которые будут иметь таргетное действие. Они будут созданы персонифицированно под каждого конкретного пациента, поэтому эти лекарственные препараты будут очень дорогими», — цитирует эксперта Life.ru.

Ранее, как сообщал НТВ, в правлении фонда «Круг добра» рассказали о задачах организации.