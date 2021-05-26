Суд в Москве продлил арест бывшему схимонаху Сергию

Короткая ссылка
Басманный суд Москвы продлил на месяц срок содержания под стражей бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову), обвиняемому в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.
Суд в Москве продлил арест бывшему схимонаху Сергию
  • © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда

«Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении Романову меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 21 июня», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

В январе сообщалось, что экс-схимонах Сергий (Романов) объявил в СИЗО №7 сухую голодовку.

Романов был задержан в ночь на 29 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинения по трём статьям УК: о склонении к самоубийству, о самоуправстве и об оскорблении религиозных чувств. 

Позднее Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить