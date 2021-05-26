Суд в Москве продлил арест бывшему схимонаху Сергию
- © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
«Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении Романову меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 21 июня», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.
В январе сообщалось, что экс-схимонах Сергий (Романов) объявил в СИЗО №7 сухую голодовку.
Романов был задержан в ночь на 29 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинения по трём статьям УК: о склонении к самоубийству, о самоуправстве и об оскорблении религиозных чувств.
Позднее Басманный суд Москвы санкционировал его арест.