Суд в Москве продлил арест бывшему схимонаху Сергию

Басманный суд Москвы продлил на месяц срок содержания под стражей бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову), обвиняемому в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении Романову меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 21 июня», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

В январе сообщалось, что экс-схимонах Сергий (Романов) объявил в СИЗО №7 сухую голодовку.

Романов был задержан в ночь на 29 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинения по трём статьям УК: о склонении к самоубийству, о самоуправстве и об оскорблении религиозных чувств.

Позднее Басманный суд Москвы санкционировал его арест.