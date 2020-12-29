Суд отправил под арест бывшего схимонаха Сергия
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«Постановлением суда в отношении Николая Романова (Сергия) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 февраля», — приводит Интерфакс её слова.
29 декабря стало известно о задержании бывшего схимонаха Сергия.
Как сообщила его адвокат, Сергию предъявили обвинение по трём статьям УК России: о склонении к самоубийству, о самоуправстве и об оскорблении религиозных чувств.
Сергий отказался признавать вину. СК просил отправить его под арест.