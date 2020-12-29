Суд отправил под арест бывшего схимонаха Сергия

Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова). Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

«Постановлением суда в отношении Николая Романова (Сергия) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 февраля», — приводит Интерфакс её слова.

29 декабря стало известно о задержании бывшего схимонаха Сергия.

Как сообщила его адвокат, Сергию предъявили обвинение по трём статьям УК России: о склонении к самоубийству, о самоуправстве и об оскорблении религиозных чувств.

Сергий отказался признавать вину. СК просил отправить его под арест.